Je suis François PLANCHET, 64 ans, marié 2 enfants, 4 petits enfants.



Une expérience de plus de 20 ans dans la gestion des RH au sein de France Télécom Orange et une expérience de 12 ans dans l'accompagnement individuel et collectif auprès de cabinets RH (Altédia, Sodie, RH Partners, Mauclairal), organismes de formation (ADRAR) et entreprise de travail temporaire et d'insertion (ISA Intérim).



Fonctions opérationnelles et fonctionnelles occupées :



- Concepteur & chef de projets de SIRH,

- Management d'une équipe du SI commercial,

- Responsable Ressources Humaines,

- Chargé de mission insertion professionnelle & commercial,

- Consultant carrière/emploi.



Actuellement Consultant RH, profession libérale sur trois activités principales :

- Les bilans de compétences financés par les OPCA et entreprises ou Ministère tels le Ministère de la Défense, La Poste, Danone, EDF, Renault, Milan Presse, Safran, Legrand, CGI, AstraZeneca, Terreal, Sodexo, Vinci, Otis, Orpéa dans le cadre de mobilité du conjoint, reclassements internes et externes, travailleurs handicapés.

- L'accompagnement de salariés licenciés économique auprès d'entreprises telles TDF, IBM, Pierre FABRE, journal Sud-Ouest, Bonna Sabla, Castelalu, Castel & Fromaget, Création Nelson, La Halle aux Chaussures.

- Conseil RH dans les accords de mobilité des entreprises : déménagement de la centrale d'achat LECLERC (320 salariés) de Tournefeuille (31) à Castelnaudary (11), rajeunissement de la pyramide des âges chez Nestlé Perrier à Vergèze (30), accompagnement à l’intégration des personnels des régimes partenaires au sein de la CPAM de la Haute-Garonne (31) à Toulouse.



D’un tempérament posé et optimiste, j’ai acquis une maturité qui donne confiance aux salariés dans la relation d’accompagnement mais également vis-à-vis des recruteurs potentiels et de leur DRH.



Mes compétences :

Méthodes d'élaboration de projet professionnel

Technique de conduite d'entretien

Analyse de poste de travail

Gestion prévisionnelles des emplois et des co

Techniques d'audit

Gestion des ressources humaines

Gestion des compétences

Prospection clients

Accompagnement du changement

Gestion de projets RH & SIRH

Accompagnement salariés licenciés économique

Bilan de compétences

Aide à la décision