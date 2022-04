Francois PLANCHON

De formation commerciale j'ai intégré la grande distribution ds la secteur alimentaire puis aprés une carrière ds la finance et l'assurance ,en tant que manageur,je prends une carte professionnelle pour développer auprées des entrprises un service d'optimisation des charges sociales salariales et fiscales (t.p ;t.f et fctva) ;les collectivités sont directement concernées .



Mes compétences :

Commercial

Service commercial