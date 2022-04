Francois PLANCQ

Mon objectif est de faire profiter une PME/PMI de mes compétences variées et complémentaires, acquises dans plusieurs secteurs industriels:

- Prospection et développement d'activités internationales en BtoB

- Animation et formation de réseaux de distribution export

- Création d'outils marketing

- Coordination de projets de développement de nouveaux produits



Je suis bilingue en allemand (langue maternelle), pratique un anglais courant et un espagnol correct, rapidement perfectible.



Mes compétences :

Réseau Distribution International

Développement commercial International

Outils de communication

Vente

Export

Marketing

Industrie

Management

Développement produit

Communication

Négociation

B2B

Textile technique

Allemagne