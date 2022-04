François PLANTÉ

RENAULT :

Après une expérience comme ingénieur de recherche en contrôle moteur et transmissions automatiques de véhicules automobiles, j'ai poursuivi par le pilotage et développement des fonctions Produit comme l'embrayage piloté, le diagnostic embarqué, les liaisons inter-systèmes (multiplexage), quelques capteurs / actionneurs, ...



Ensuite, j'ai eu la responsabilité du Projet de développement et d'industrialisation du groupe moto-propulseur de la Mégane RENAULT SPORT.



Aujourd'hui, j'assure le développement sur le périmètre Monde des standards techniques d'essais du Groupe Renault pour ce qui concerne les essais d'endurance moteurs, et je pilote les Avant-Projets en méthodologie d'essais endurance pour dégager de la productivité et anticiper les évolutions techniques et technologiques des futurs produits.



Mes compétences :

AMDEC/FMECA