Emmanuel SERET

CYRUS CONSEIL, leader indépendant en France du Conseil en GESTION PRIVÉE, GESTION DE FORTUNE et FAMILY OFFICE.



Un acteur global de la Gestion Privée depuis 25 ans,

L'indépendance, notre ADN, qui nous donne la liberté de conseil et de choix des investissements pour nos clients,

L'expertise est une de nos priorités pour apporter le meilleur conseil à nos clients,

Notre modèle entrepreneurial favorise le partage de la création de valeurs en associant les talents qui nous rejoignent (50% des salariés sont actionnaires de Cyrus Conseil).

Notre histoire s’est construite autour de trois valeurs : l’Excellence, la Confiance et l’Epanouissement

Avec plus de 2.2 milliards d'euros d'encours financiers, Cyrus Conseil a les moyens de son indépendance.

14 implantations en France

135 collaborateurs



Cyrus Conseil est membre de Croissance Plus depuis 15 ans.

Cyrus Conseil est mécène de la Comédie-Française et défend ainsi la créativité et l’excellence de la culture française.