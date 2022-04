Frédérique FILLOIS

Après une dizaine d'année dans la finance de marché, une année sabbatique à New York, j'ai décidé de changer mon orientation de carrière et de créer un cabinet de gestion de patrimoine en compagnie de 5 associés.

Des choix de vie m'ont ensuite poussée vers Aix en Provence.

J'y ai intégré un Cabinet en Gestion de Patrimoine.

Après 6 ans dans celui ci et préférant l'indépendance, j'ai décidé de créer mon propre Cabinet.



Mes compétences :

Assurance

Finance

gestion de patrimoine

Gestion Financière

Juridique

Conseil

Immobilier

Fiscalité

Management