Raphaël LEMAIRE

Au sein d'un cabinet de dimension locale, je suis situé au centre ville de Toulouse.



J'axe mes réflexions et mes contacts autour de la création d'entreprise, sujet passionnant et riche de développement.



Je suis intéressé par tout échange sur le sujet de la création d'entreprise et suis prêt à recevoir tout porteur de projet.



Je vous conseille de visiter le site du cabinet, afin de mieux nous connaître (www.bgh.fr).



A très bientôt.



Mes compétences :

Tableau de bord

création d'entreprise

expertise comptable

dirigeant

PME

chef d'entreprise

PMI

conseil

entrepreneur

gestion