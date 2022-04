François PLAZANET

Fort d'une expérience d'une trentaine d'années dans le monde du BTP (GTM et BOUYGUES), des Télécoms (patrimoine et bâtiments) et désireux de mettre à profit mes compétences au service d'un leader, mon parcours m'amène logiquement à vous proposer ma candidature.

Pendant toutes ces années, en tant que responsable d'unité ou travaux chez GTM et BOUYGUES notamment, j'ai animé un service travaux en relation étroite avec la direction commerciale de l'entreprise sur ses réponses aux appels d'offres et sur leurs montages technico-économiques. J'avais la charge de lancer les dossiers de consultations TCE et de passer les marchés correspondants sur toutes mes opérations en ayant au préalable respecté les règles d'objectifs techniques et budgétaires.

Mon poste de responsable commercial m'a permis d'asseoir mes relations sur le terrain et de tisser un réseau intéressant de clients et de sous-traitants TCE, notamment sur la région PACA où je suis présent depuis 12 ans. Mes années dans le monde des télécommunications ne m'ont pas éloigné du bâtiment, puisque j'assurais la conception et la construction d'infrastructures tous corps d'états en neuf ou en réhabilitation, notamment sur des programmes du secteur tertiaire.

L'avant vente, la gestion contractuelle de programmes dans la continuité et l'innovation, le respect des règles de sécurité et achats, des budgets et des délais font partie des challenges que j'ai eu à mener. Auprès des maîtres d'ouvrages et des maîtres d'œuvre, j'ai sans cesse assuré la gestion contractuelle sous PAQ, technique et financière de tous mes contrats. De la préparation de mes chantiers à leurs réceptions, j’ai aussi piloté les réunions hebdomadaires de coordinations avec à la fois les bureaux d’études structures et fluides, les bureaux de contrôle, les CSPS et l’ensemble de mes sous-traitants du gros-œuvre au second-œuvre.

Ma rigueur, mon sens du relationnel et du management, mon expérience, mon écoute, mon autonomie, et mon pragmatisme sont pour moi les vecteurs essentiels à la réussite de grands projets.

Cordialement à tous.



Mes compétences :

Bâtiment

Immobilier

Telecom