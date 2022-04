Francois PLEYBER

Après 20 ans en production dans un grand Groupe agroalimentaire , je me dote d'un BTS maintenance industrielle.

Le diplôme en poche, j'aspire à de la mobilité à travers l'Europe et le monde. C'est pour moi une source d'enrichissement et indispensable pour développer mes compétences.



Mes compétences :

Amélioration de la productivité

Plan de maintenance

Amélioration continue

TPM

5S

Sécurité au travail

Hygiène des aliments

Energie éolienne

Impression 3D

Maintenance informatique

Informatique industrielle

Automatismes industriels

Mécanique générale

Hydraulique

Réseau

GMAO

Maintenance

Gestion de projet

PSC1

Sauveteur secouriste du travail

Agroalimentaire

Nettoyage industriel

Thermoformage

Méthode SMED

Gantt