François POIDEVIN

Après plusieurs années en tant que Technicien / Assistant Ingénieur en Biotechnologie. J'ai voulu reprendre un projet professionnelle plus dynamique.

J'ai recommencé en 2008, un DUT en informatique, que j'ai poursuivi par une licence Professionnelle en Alternance (APSIO) obtenue en juin 2010.



J'ai été analyste programmeur en alternance dans une T.P.E. dans la proche périphérie de Toulouse, qui s'est terminée en Août 2010, puis Ingénieur d'étude et de réalisation en informatique dans la société de service Kheol-IS. J'ai enfin été Consultant fonctionnel dans la société de service ALTRAN Sud-Ouest.



Je suis actuellement en poste d'Analyste Programmeur chez GLS France.



Mes compétences :

SQL

Android

Delphi

C++

PHP

Javascript

Ext JS

JAVA

CakePHP

HTML

Spécifications fonctionnelles

Quality Center

Dynamique

Oracle 11g

Toeic

UML

Eclipse

Swing

NetBeans

Mockito

Jenkins

gradle

JUnit

Spring Framework