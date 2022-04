François POIDEVIN

Suite à mon DUT Réseaux et Télécoms, j'ai choisi une licence pro Qualité et Sécurité des SI.



Dans ce contexte, j'ai réalisé mon stage de fin d'étude au CH de Loches, où j'ai produit un certain nombre de documents (analyse de risques, cartographie applicative, Plan de Reprise d'Activité) présentés, puis validés par les instances du CH. Ils sont maintenant référencés dans la gestion documentaire.



Restant dans le domaine de la santé, je m'occupe du support technique de services e-sante (DMP, MSS, authentification forte, télémédecine, expérimentation PAERPA...) au sein du GCS TéléSanté Centre.



Aujourd'hui, ayant validé un DU Sécurité des SI en Santé, je suis RSSI junior, toujours au sein du GCS TéléSanté Centre.



Mes compétences :

LAN

Administration système

Bureautique

Language C

Administrateur réseaux

Linux/UNIX

Windows server

Installation Informatique

Internet

Montage vidéo

HTML

Suite Microsoft Office

Bash Script

PHP

JAVA

Citrix Xen Server

Cisco devices

Montage photo

Oracle

Windows XP / Vista / Seven

GLPI

Itil v3

Gestion de parc informatique

Sécurité informatique

Linux

Wi-Fi

Informatique médicale