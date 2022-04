François PORTAL

Diplômé en 2009 de l'ESME Sudria (Ecole d'Ingénieurs généralistes avec une option en S.I. Banque / Finance), j'ai intégré Alten Sir (Paris) en tant qu'Ingénieur d'Affaires.

Je suis désormais Responsable d'Agence Confirmé sur les activités Banque / Finance.



J'encadre 3 Business Managers (Responsables d'Agence) et gère une agence de 75 consultants et 76 missions, principalement pour le groupe BNP (PF, BNP CIB, FDG, GRM, IPS, BP2I, LEASE GROUP, FACTOR, REAL ESTATE, ARVAL), Carrefour et SFR.