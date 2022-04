François PORTALIS

Jeune ingénieur curieux et dynamique.



Ma formation, mes stages et mon année à Quebec m'ont appris à m'adapter à tout type de situations et de problèmes en plus de me donner un solide bagage technique mis en pratique dans le monde de l'entreprise lors de nombreux stages (plus de trois ans de stage dont deux ans à temps plein répartis sur cinq années d'études) .



Motivé, dynamique et curieux, je suis impatient de découvrir de nouvelles technologies et langages (même si j'ai une préférence pour le C++ et le JS) et de mettre mes compétences à contribution dans des équipes de projets.



Je m'intéresse particulièrement au secteur du jeu vidéo ainsi qu'à ce qui touche à la recherche scientifique.



Mes compétences :

C++

C

OCamL

Php/mysql

C# .NET

JAVA

LISP

Informatique

Unity