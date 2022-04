François POTHIER

De part mes expériences professionnelles et personnelles, j’ai acquis une aisance relationnelle et rédactionnelle, en accueil physique et téléphonique, en comptabilité, (enregistrement des pièces comptables diverses, les rapprochements bancaires, les déclarations fiscales et de TVA, le suivi de la trésorerie, le traitement de l’inventaire, les travaux de fin d’exercice), en paie (l’élaboration et le suivi des bulletins de salaires, les déclarations sociales, l’administration du personnel), en maitrise des outils bureautiques et des logiciels.



Mes facultés d’adaptation et mon goût du travail en équipe me permettront d’assumer les responsabilités qui s’attachent au poste que vous me proposerez et d’accomplir rapidement les missions que vous me confierez.



L’obtention récente de mes Titres Professionnels en comptabilité et paie vous assure une bonne qualification de mes compétences qui pourraient être efficacement mises à contribution.



Organisé, rigoureux et déterminé, j’ai la certitude de pouvoir répondre aux attentes de votre établissement. Disponible, si ma candidature vous intéresse, je serais heureux de vous rencontrer prochainement pour étudier avec vous l’opportunité d’une collaboration.



Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel