François POTISEK

De formation supérieure en droit des affaires, j'ai orienté mon expérience professionnelle sur des postes à dominante immobilière, droit commercial et droit des contrats.



Mon double cursus Droit Privé / Droit public me permet d'aborder des problématiques touchant tant au droit des affaires généraliste qu'au droit administratif ou aux marchés publics.



Mes responsabilités actuelles regroupent les domaines de l’immobilier, l’innovation, le droit des sociétés et M&A.

J’encadre une équipe de 4 personnes, de séniorité variée.



Mes compétences :

Commercial

Droit

Droit commercial

Droit des affaires

juriste

Juriste droit des affaires

Marchés publics

Droit immobilier

Droit des sociétés

Bail commercial

Montage immobilier

Management