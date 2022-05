Le commerce est avant tout pour moi une passion.



Dans ce secteur d'activité depuis plus de douze ans , j'ai pu développer de solides compétences et m'épanouir dans mon travail.



Je prend beaucoup de plaisir à transmettre et à partager mon savoir.



Mes compétences :

Veille concurrentielle

Négociation commerciale

Benchmarking

Animation commerciale

Animation d'équipe

Vente menuiserie

Développement durable

Formateur

Vente

Service client

gestion des litiges

Marketing

Prospection