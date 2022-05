Ludovic ROUSSEL

Issus d'un cursus scolaire technique accompagné de 8 stages en entreprise,j'ai occupé diffèrent postes au sein de plusieurs sociétés alliant toujours connaissances techniques et mécanique. actuellement je suis capable d'occuper plusieurs postes au sein de la société pour qui je travail,cela ma permis d'acquérir de meilleur connaissances techniques et le rapprochement avec les equipes postés maintenance m'ont permis de m'améliorer en mecanique et en connaissances des fluides air et liquide

de plus mon poste principal m'a poussé a prendre beaucoup de responsabilités et d'encadrer 3 personnes. cela demande de l'autonomie et beaucoup de rigueur. travaillant sur un process complexe en industrie lourde j'aimerai a l'avenir continuer sur de l'industrie lourde soit en production soit en maintenance

n'hésitez pas a me contacter je serai ravi de vous donner plus ample information me concernant merci



Mes compétences :

Bonne connaissance en mecanique

en maconnerie fumisterie

Connaissance en fluide air et liquide

bonne connaissance en production verriere

Bonne base en tournage et fraisage

Siemens Hardware