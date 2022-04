François POUBLAN

Mon objet d'études est la photographie et ses répercussions avec les nouvelles pathologies du narcissisme. Mon mémoire de Master portait sur le photolangage et les psychoses. En M1 j'avais planché sur la médiation thérapeutique assistée par le portrait photographique.

La photographie peut donner accès au trauma. J'ai créé et expérimenté un atelier de photolangage en psychiatrie adulte à Ville-Evrard lors de mon stage de M2.

Je suis également photographe professionnel et auteur d'un livre sur les Wolbers.

Mes expériences cliniques m'ont ouvert les portes de la clinique de l'exil. L'anthropologie psychanalytique et la phénoménologie m'aident à éviter la confusion des langues.

Je cherche à animer des photolangages en institution ou en association.





Mes compétences :

Psychologue

Photographie