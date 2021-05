François POUILLOUX

Vingt ans d'expérience en architecture et intégration de solutions logicielles complexes, avec une orientation pendant plus de 10 ans vers les moteurs de recherche (intranet et Web) et les systèmes de gestion des connaissances construits à partir de briques ouvertes.



Membre de l'équipe dirigeante d'ITD, je travaille en étroite collaboration avec les fondateurs pour développer des stratégies de diversification et d'innovation. Je suis également responsable de l'amélioration continue de l'équipe de développement et des lignes de produits actuelles.



Voir aussi :

http://fr.linkedin.com/in/fpouilloux

http://www.slideshare.net/fpouilloux



Passionné de ski alpin, je suis bénévole (et occasionellement coureur !) au club compétition des 7 Laux.



Mes compétences :

SaaS

Développement logiciel

Agile

Direction technique

Innovation

Cloud computing