François POURTAL

Je vous offre une réelle expertise en organisation, conduite du changement et en planification de projet que j'ai acquise dans mes postes à Orange France Télécom, dans le SI et le pilotage de grands projets.



Je suis à la retraite et recherche de nouveaux challenges, dans des missions éventuellement d'un niveau de compétence différent du mien.



Je suis disponible rapidement, pour toute mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement du changement. La gestion d'un portefeuille de projet ( PMO ) fait aussi partie de mes envies.



J'adore enrichir mes connaissance de nouveaux domaines. Je comprend les besoins métiers, sais les reformuler et les traduire en cahier des charges.

Le jargon des informaticiens n'a pas de secret pour moi, ce qui me permet d'analyser l'adéquation de leurs propositions avec le besoin métier.

Lors de la livraison du produit, il est indispensable que les utilisateurs se l'approprie. J'ai une grande expérience de leur accompagnement à travers l'adaptation des procédures, la communication et l'organisation de la formation.



J'ai une forte expérience du management d’équipe de 2 à 40 personnes, de très bonnes qualité de communication tant écrites qu’orales.



Mes compétences :

Clarity

Excel + VBA

Gestion technique

Management

Microsoft Excel VBA

Open workbench

Organisation

PHP

Planification

Planification de projet

Technique

VBA

VBA Access

Workbench