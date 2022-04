François PRAILLE

Pas de grandes écoles ,pas de grands diplomes...

Juste un credo:

-innovation

-réflexion

-respect.



VOUS êtes a l'écoute de ce qu'il se fait de mieux dans le domaine de la maintenance technique de votre entreprise...

JE suis a votre écoute pour vous offrir nos solutions.



A propos de ZEP-INDUSTRIES:

Tellement décevant ce manque de loyauté de Zep-industries à mon égard.

J’ai, sûrement, le tort de vieillir, mais, est-ce une raison pour m’écarter ainsi de mes secteurs de travail ?

Bref, fatigué de cette compétition entre collègues qui se révèlent bien pire que la concurrence (Zep pratique la multiplication des vrp sur un même secteur), je vous propose mes services et mon fichier de clients fidélisés (environ 200 clients sur le Poitou-Charentes).

J’ai peu de temps avant de bénéficier de ma retraite, mais ma motivation se trouve revigorée à la perspective d’une revanche.

Profitez-en, contactez-moi





A propos de mon illustration de profil:

La solution a un problème est souvent sous nos yeux, et, paradoxalement, plus facile a trouver par un regard extérieur.

Mon regard n'est pas infaillible...mais il est gratuit...!



Nouveauté sur :http://francois.praille.free.fr/

Si vous le souhaitez, je peux vous ouvrir une page web vous permettant de gérer efficacement l'utilisation des produits Zep-industries utilisés par votre entreprise.

(regardez ici:

http://francois.praille.free.fr/spip.php?article33

ce que d'autres utilisent déjà.)



A bientôt



francois.praille@wanadoo.fr



Mes compétences :

Maintenance

Photo

Commercial

Voile

Innovation