François PRIEUR

Doté d'une solide expérience de 11 ans en tant que commercial expert agro-alimentaire, je m'épanouis chaque jour à la réalisation de mes objectifs (+ de 2 millions d'€ CA/annuel). Rigueur, dynamisme et ténacité sont les apports majeurs de mon poste actuel : toujours à la recherche de prospect et gestion d'un portefeuille client professionnel (entre 180 et 200 clients actifs par mois). Force de proposition afin de développer toute la gamme qui représente 2000 produits avec de constantes innovations.