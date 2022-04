François PRIEUR

Professionnel de la Supply-Chain et du Lean Manufacturing, grâce à 15 ans d’expérience automobile, une formation initiale basée sur les flux et la présidence d’une association, j’ai acquis une grande maitrise des environnements complexes et exigeants.

Ma maturité professionnelle me permet d’envisager chaque évènement avec sérénité et recul.

Mettre les clients au centre des préoccupations et considérer les équipes comme la valeur ajoutée de l'entreprise sont mes inspirations professionnelles.



Mes compétences :

Lean supply chain

Pilotage de la performance

Chaine logistique

Pilotage d'activité

Management

Pilotage des Flux

Organisation du travail

Amélioration continue

ERP

Microsoft Office

Achats

Mobilisation

Gopal

Movex

Microsoft Excel

Business Objects

Supply Chain

Lean Manufacturing

Budgets

SAP OFFICE

Lawson M3

Kanban

IBM AS400 Hardware

PDP

Ordonnancement