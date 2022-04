Francois PROSARPIO

Après presque 40 ans d'activités professionnelles dont 30 en indépendant je souhaite céder mes activités.La retraite étant assez proche ( sous 3 ans )



Vous êtes imaginatif , vous aimez les contacts humains, la technique vous passionne ,...et disposez de bonnes notions de langues étrangères alors....

Vous pourrez poursuivre le développement de mes activités....



Activité 1: Produits propres

Etude , conception et fabrication de mobiliers pour musées (potelets de mise à distance , vitrines d'exposition , mobilier pour agencement....)

Il y a 1 an rachat de la métallerie fabriquant le mobilier.



Activité 2 : Représentation

Représentation de sociétés industrielles de la transformation de métaux non ferreux ( laiton , aluminium , bronze , cuivre , inox ) par déformation à froid ou à chaud ( matriçage ,fonderie , usinage )



Tubes et profils ( standards ou suivant plan ) en laiton ou alliage spécial plébiscité aux Etats Unis.



Métal perforé pour industries et bâtiments.



Activité 3 Véhicules de collection

Fabrication de pistons , chemises , et rectification moteurs des véhicules de collection



Activité 4 Métallerie industrielle et fabrication de mobilier en acier ,fabrication et pose de verrières , escaliers , garde corps.

Equipe de 2 poseurs de portes sectionnelles et rideaux métalliques.