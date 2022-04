François PROVO

Compétences en installations électriques et gestion de projets :



Réponses aux Dossiers d’Appels d’Offres

Réalisation et validation des devis et mémoires techniques

Consultations des fournisseurs et sous-traitants – Montage des dossiers administratifs



Analyse des besoins clients, études, proposition et dimensionnement des installations

Choix financiers et techniques des équipements



Planification, organisation et suivi de réalisations études et production chantier,

Travaux neufs - Réhabilitation de sites occupés

Participation aux réunions de MoA, MoE, OPC, BET, BC, CISSCT...

Réception chantier - Suivi des levées de réserves - Suivi de la garantie de parfait achèvement



Gestion du personnel - Gestion financière

Réalisations des situations de travaux et décompte général définitif

Marchés révisables et/ou actualisables

Suivi de facturation



Connaissances techniques :

Courants forts

TGBT / TD / Eclairage normal et de sécurité, autonomes et sous source centrale

GE / Onduleurs



Courants faibles

Contrôle d'accès / anti-intrusion / Vidéosurveillance / Vidéoprotection / Analyse d'images

Systèmes de sécurité incendie, détection ponctuelle, multiponctuelle, linéaire

Asservissements compartimentage, désenfumage mécanique et naturel...

Gestion Technique du bâtiment, asservissements entre systèmes

Protection rapprochée des oeuvres

Interphonie / vidéophonie

Protection travailleurs isolés, rondiers, radiocommunications INPT

Systèmes de supervisions

Hypervisions



Mes compétences :

Gestion de projet

Sécurité incendie

Réponse aux appels d'offres

Courant faible

Chiffrage

Courant fort