François PUGET

Après un parcours professionnel enthousiasmant (Sublimedia, Micro Application...) je viens d'ouvrir un riad (à Marrakech).



Avec une capacité d'environ 20 personnes, ce riad-hôtel est destiné aux entreprises qui souhaitent organiser un séminaire, un workshop ou une opération d'incentive. Les 9 chambres, plus précisément 6 chambres et 3 suites, offrent un niveau de confort digne d'un hôtel de standing (climatisation, lits king-size, coffre-fort...).



Pour réunir ses meilleurs commerciaux, accueillir des clients ou inviter des journalistes, il est tout de même plus agréable d'être dans un riad luxueux, totalement privatisé plutôt qu'au milieu de centaines d'autres clients dans un hôtel de 250 chambres.



Pour en savoir plus : http://www.riad-signature.com



