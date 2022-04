François RAGUENOT

Expertise et compétences

•Analyse stratégique : expert de la méthode « The Natural Step »

•Expert en diagnostic développement durable :

o Habilité par AFNOR pour la réalisation de diagnostic ISO 26000 / 360°

o Expert 3D (Référentiel Destination Développement Durable développé par l’AFNOR et la FRCAA)

•Evaluation des démarches développement durable : évaluateur AFAQ 26000

•Formateur développement durable (formateur développement durable pour AFNOR Compétences)



Mes compétences :

Développement durable

ISO 26000

RSE