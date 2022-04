François RAISKY

Un réel savoir-faire opérationnel appuyé sur l expérience du développement et de la gestion d'une structure internationale à forte composante technologique et opérationelle. Triple formation et expérience dans les domaines de l Informatique, le Management et la Médecine.



Sciences & Technologies de l'Information:

Thèse des Sciences en Informatique - Intelligence Artificielle Unité CNRS / INSERM U66 - Paris sur "Agents intelligents répartis en diagnostic médical et vérification de cohérence"

D.E.A. de Sciences - Informatique Biomédicale - Paris V -

Major, Mention Bien - Proposition à Bourse de Thèse Nationale - Développement et mise en production d'un système d'IA pour la validation des examens de Virologie



Médecine & Biotechnologies

Maitrîse de Sciences - Université de Besançon - Méthodes en Recherche cliniques et épidémiologiques - Mention Bien

Médecin Spécialiste (Ancien Interne des Hôpitaux) - Biologie Médicale et Recherche - CHU de Besançon

Premier et deuxième Cycles des Etudes Médicales - Dijon

Licence de Médecin Généraliste depuis 1990



Gestion et Administration des Entreprises:

Formation Cadres à l'Ecole Supérieure de Commerce de Dijon

Création et gestion de sociétés depuis 1984.



Mes compétences :

Sécurité

Telecom

Informatique