François RAMBAUD

Né le 11 mars 1951 à Mulhouse de père auvergnat et de mère alsacienne.

1961 retour de la famille en Auvergne.



1976 : Adhésion CFDT

1978 : Adhésion orphelinat ONCF

1981 à 1986 : Président du cercle auvergnat de nage avec palmes le CANAP à Clermont-ferrand

1985 : Organisateur des 25ème championnats de france d'été de nage avec palmes à Clermont-ferrand

1986 : Président d'honneur du CANAP

1988 à 1992 : PRUDHOMME SECTION COMMERCE à Riom

1993 à 2000 : Conseiller du salarié à Riom

2002 : Adhésion FCPE

2004 : Adhésion CGT

Depuis 2006 : Retraité SNCF et adhésion aux retraités CGT-SNCF de Riom

2011 : Adhésion au COMITE DE DEFENSE ET DE DEVELOPPEMENT DU RAIL EN PAYS RIOMOIS

2013 : Adhésion PS section de Riom