Francois RAOUL

J' ai comme de nombreuses personnes ce que l'on peut appeler un parcours atypique : études stoppées après bac, militaire durant 10 ans, reconversion civile dans la finance pour finalement arriver dans la logistique.



Mon dernier poste comme assistant commercial /agent d'exploitation, m'a permis de connaître tous les aspects et enjeux de la logistique mais aussi la relation et le service client.



Je suis ambitieux, curieux, force de proposition et appliqué et impliqué dans mon travail.



Je n' ai pas peur des nouveaux challenges et si quelqu'un me voyait dans quelque chose de nouveau, pourquoi pas ?!



De préférence actuellement j aimerai m'orienter vers un poste de technico commercial car j' aime la relation client mais je peux aussi apporter tout mon savoir faire dans de nombreux domaines (assistanat commercial, service exploitation, administratif et financier).



Mes compétences :

Transport maritime

Transport route

Transport aerien

Import / export

Douane import / export

Transport groupage

Transport dangereux

Credit documentaire