François RAULT

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo,



Je suis François, diplômé d'un Master 2 en Ecole Supérieure de Management en 2012 (I.F.A.G.).



Actuellement en poste en tant que Contrôleur de Gestion au magasin Castorama Paris Grenelle (Paris 15), je suis en charge de piloteer le compte de résultat du magasin et sa rentabilité tout en optimisant la rotation des stocks et la logistique associée.



Toujours au sein de Castorama, j'ai également occupé durant deux ans un poste de Chef de Secteur Commerce sur les magasins de Paris la Défense et Chambourcy, cela m'a permis d'améliorer ma connaissance de la grande distribution dans sa partie commerciale et me sert aujourd'hui à prendre des décisions de gestion et financière en ayant connaissance de l'impact sur le terrain pour les clients et l'équipe commerciale.



Passionné par les domaines financiers et la stratégie d'entreprise, j'ai orienté ma carrière professionnelle à travers diverses expériences professionnelles au cours des dernières années, m'ayant permis d'acquérir des compétences d'analyse financières, de gestion mais aussi en RH et en management d'équipe.



En amont, j'ai occupé durant deux années un poste d'Auditeur Financier et Social dans un cabinet à taille humaine, ce poste m'a permis d'enrichir mes connaissances financières au travers la gestion autonome de dossiers et leur présentation face aux directions des entreprises concernées.



Fort de mes expériences variées mais complémentaires, je reste à l'écoute d'opportunités, n'hésitez pas à me contacter afin d'obtenir davantage de renseignements sur moi et mon parcours. J'attache beaucoup d'importance à répondre à tous les messages.



Bien cordialement,

François R.



Mes compétences :

Droit social

Gestion de projet

Formation

Contrôle de gestion

Analyse financière

Analyse stratégique

Audit

Finance

Ressources humaines