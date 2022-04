Francois RAVILY

Aujourd'hui Chargé d'Application, Administrateur SAP et team leader de mon équipe pour le client ENEDIS (ex ERDF),



Je souhaite orienter ma carrière vers un poste de management / Pilote d'application, en me basant sur mes connaissances et expériences du monde de la Production Informatique.



J'ai commencé ma carrière dans la production informatique à partir du pilotage (supervision en 3x8), pour évoluer rapidement vers mon poste actuel.

J'ai donc conscience de tous les niveaux du monde de la production informatique, du superviseur qui créée les incidents, aux astreintes experts qui sont sollicités, en passant par les problématiques de mise en place de dispositifs complexes pour les mises en production.



Je souhaite continuer dans cette dynamique d'évolution. C'est pourquoi je suis à l'écoute du marché et sensible aux propositions allant dans ce sens.



Mes compétences :

SAP

SAP Netweaver

Oracle 11g

Linux

Java

Adobe Photoshop

Adobe Lightroom

AIX UNIX

Entreprenariat

Gestion du stress

Aisance relationelle

Gestion d'équipe

Diplomatie

Gestion de la relation client

Autonomie

Adaptation

Rigueur