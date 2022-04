Francois RAYNAUD DE LAGE

Expert dans la relation commerciale B to B, et particulièrement dans la définition de plans de développement commercial, et de marketing relationnel. J'ai ainsi collaboré avec les principaux annonceurs du marché français et leurs agences.

Cette expérience du terrain m'a permis en premier lieu, d'écouter et de comprendre les besoins des entreprises. En parfaite cohérence avec ces clients, j'ai beaucoup travaillé pour élaborer des réponses adaptées à chacun, J'ai donc généré du CA mais ce qui est mieux, encore, j'ai acquis leur fidélité.

Je juge très importante, la proposition de valeur qui est à faire.

Je juge essentielle la satisfaction du client. Je crois indispensable de prendre en compte l'intérêt du client. J'estime obligatoire d'apporter le service que je lui ai promis. Et je crois que le résultat dépendra de la qualité des relations que l'on saura instaurer.



Je propose donc des interventions multi-formats, adaptables à chaque entreprise pour apporter des réponses à leurs responsables.

Cela inclut le diagnostic initial et va avec des préconisations claires, jusqu'à la mise en place des solutions ( changement, innovation, formation, accompagnement, selon les besoins ) et bien entendu la mesures des résultats et performances par rapport aux objectifs.

Si nous travaillons ensemble, c'est pour que votre entreprise gagne



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Connaissance clients

Gestion de la relation client

Travailleur

Pédagogue

concret

Combatif