François RAYNAUD DE LAGE

Une expérience longue et probante dans la fonction commerciale / marketing, qui constitue le fil conducteur de ma carrière.

Cette connaissance est particulièrement évidente dans le marché B to B, domaine des opérations sur budgets de communication ou de marketing, avec des objectifs opérationnels de développement commercial, de fidélisation de clientèle, promotions, parrainage,....

J'ai été amené à gérer les plus gros comptes clients, négocier avec leurs services marketing ou achats, ou leurs agences.

J'ai animé des équipes de vendeurs et d'agents commerciaux et assuré leur formation

En parallèle, j'ai été 4 ans Président du SYPROCAF, le syndicat professionnel des entreprises fabricantes des produits offerts dans ces opérations



Mes compétences :

Management d'équipe

gout du challenge et du travail

le commercial / marketing, fil rouge

vente produits techniques et services

Franchise

Négociation