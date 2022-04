François REBIFFÉ

Jeune, dynamique et parfois un peu idéaliste... Mon objectif est aujourd'hui d'accompagner et d'aider tous ceux qui le souhaitent dans l'atteinte de leurs objectifs.



Une formation mathématique couplée à mon diplome en ressources humaines me permettent aujourd'hui de développer une approche métier objective ainsi qu'une reflexion originale face aux diverses problématiques que je suis régulièrement amené à rencontrer.



En permanence à la recherche de nouveaux challenges, la difficulté ainsi que la recherche de nouveauté sont mes principaux vecteurs de motivation.



Mes compétences :

Conseil

Ressources humaines

Recrutement

Epargne salariale

Microsoft Excel

Politique salariale

Pédagogie

Prise de parole en public