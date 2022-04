François REGIMBEAU

Chef de mission en audit comptable et financier, j'interviens sur un portefeuille très diversifié allant des PME aux groupes côtés et touchant un large éventail de secteurs d'activité : industriel, tertiaire, financier, immobilier, coopératif...



Chacun de mes clients fait l'objet d'une approche spécifique permettant d'envisager toutes les problématiques d'entreprises et de mettre en oeuvre des contrôles pertinents afin d'assurer une gestion optimale des risques.



J'ai fais le choix d'une spécialisation financière lors de mon cursus à l'université Parix XII Val de Marne : MSTCF puis Master CCA avant de poursuivre dans la voie du DEC.





Mes coordonnées :

francois.regimbeau@synergie-audit.fr

f-regimbeau@hotmail.fr



Mes compétences :

Conseil

Contrôle interne

Fiscalité

Audit

Finance

Expertise comptable

Comptabilité