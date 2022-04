François-Régis GIDROL

43 ans marié 4 enfants, j'ai effectué 2 types d'activités professionnelles :



Après un bac +2 en Force de vente je suis rentré dans la grande distribution alimentaire pendant 5 ans ou j'ai vendu, animé, et géré un secteur de 7 départements et 300 000 de CA au sein du leader de la diététique en France avec les marques Gerblé, Céréal, Isostar, Ovomaltine et Wasa.



Puis après, je me suis lancé dans le secteur éducatif en prenant durant 5 ans la responsabilité d'un internat au sein d'un établissement scolaire technologique. Puis durant les 5 années suivantes j'ai restructuré l'ensemble des Services Généraux de cet établissement de 800 élèves, ou j'ai négocié l'ensemble de tous les contrats de fonctionnement, mis en place l'ensemble de la sécurité de l'établissement tout en gérant son fonctionnement quotidien (Internat, Externat, ateliers, pub, restauration, et nouvelle construction...)

En 2006 j'ai intégré un nouvel établissement proche de Lyon de 2000 élèves (Ecole-Collège-Lycée) où là aussi j'ai opéré la rationalisation de l'ensemble des achats, construit des bâtiments pour des valeurs de 650 000 € et 6M€ (en cours) tout en assurant son fonctionnement. En charge aussi de l'ensemble de la sécurité.

Dans ces 2 expériences j'ai animé des équipes de15 personnes environ, coordonné l'ensemble des travaux, développé les liens avec les institutionnels. J'ai un rôle global d'interfaces, parents-élèves-institutions-établissement-entreprises-communication...

Aujourd'hui, je souhaite prendre en charge une direction ou une direction adjointe dans une structure associative (ou d'entreprise) où mon rôle d'animateur, de décideur, de négociateur sera mon point fort et servira à développer cette structure.



Voilà, si vous avez besoin de ce profil, n'hésitez pas, j'en discuterai avec plaisir et conviction !



Mes compétences :

Animer

Négocier

Organiser