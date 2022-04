François-Régis GOEBEL

54 ans, entomologiste de formation, spécialiste des questions de gestion intégrée des bioagresseurs des cultures tropicales (canne à sucre, coton, riz...), à l'échelle de la parcelle et du paysage. Affectation au CIRAD Montpellier comme team leader début 2012 et Directeur adjoint d'une grosse unité de recherches (100 personnes) depuis 2014. j'ai plus de 20 ans d'expérience sur la protection des cultures (IPM) en milieu tropical et la gestion de projets régionaux et internationaux (Asie, Afrique de l'est et du Sud, Bresil, Australie, Indonésie, Afrique de l'Ouest). Spécialiste de la canne à sucre, conseils sur plusieurs grands complexes sucriers à travers le monde.



Mes compétences :

Expertise

Agronomie

Entomologie

Ecologie

Gestion de projets internationaux

Coopération internationale