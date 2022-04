François-Régis GOUMY

En recherche active, j'occupe depuis plusieurs années le poste de Directeur des Opérations & de la Formation au sein de SSII.

J'assure la Direction et la gestion des opérations courantes et des projets, le management des collaborateurs et la gestion de la relation avec les clients, les réponse aux appels d’offres, l'assistance au recrutement..

Je suis en charge de toute l’activité de la Formation d’un Groupe de sociétés Informatiques depuis la définition de la politique de la Formation, jusqu’au suivi des actes de formation, avec :

- la définition et la gestion du plan de formation des 400 collaborateurs en accord avec les managers et les orientations de la Direction Générale :

- la gestion du budget et des financements dans les limites allouées par la Direction Générale et dans le cadre du respect des obligations légales :

J'assure également le développement de l’Institut de Formation du Groupe avec la mise en place de formations et de parcours de formation pour le compte du Groupe dans un premier temps, puis en développant une offre de catalogue externe sur les cœurs de métier du Groupe.







Mes compétences :

Législation sociale du fait de mon activité d

GPEC

Gestion budgétaire

Management de projet

Management

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Formation

Direction projets