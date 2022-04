Francois-Régis KOLLY

Site Pro http://www.francoisregiskolly.com/

Bande Démo https://vimeo.com/147187287

Depuis 2014 Opérateur Spécialisé dans la prise de vue avec Gimball - Movi M10 - M15

Je dispose d'une grande expérience couvrant plusieurs domaines de l'audiovisuel.

De 1989 à 1991 :Technicien vidéo, installation d'écrans géant de plateau multi caméras, responsable d'un parc de location d'ensembles de reportages betacam.

De 1991 à 1993 : Intermittent du spectacle en tant que cadreur, ingénieur vision, technicien.

De 1993 à 1995 : Directeur Technique chez Images et Trames ; gestion de 10 salles de montages beta sp et 2 Régie multi machines. Mise en place des premières salles de montage Avid sur Paris.

Depuis 1995 / Intermittent du spectacle en tant que Réalisateur, Cadreur, Monteur. Formateur sur Avid et Final Cut pro.

Emiisions de Télé et productions diverses : Fêtes des bébé, net plus Ultra, Thalassa, Faut pas rêver, Envoyé Spécial, reportages sportifs Stade 2. Gédéon Programmes. Capa, Télé images.

1997 Réalisation de programmes HD pour France supervision.

Réalisation d'une émission sur les sports de glisse pour Mcm : Aloha.

En 2000 Responsable technique pour Sporever à Sidney. Retransmission de plateau et programme live sur internet. (1ère mondiale)

Réalisations de Clips de Rap pour Oxmo Puccino, Zoxea.

Réalisation d'un 52' et un 26' sur le Marathon des sables (primé).

Réalisation de films pour le groupe Constance : Hôtel de Luxe au Seychelles, Ile Maurice, Afrique du Sud.

Réalisation de 14 films de charme pour playboy Tv.

Conception et fabrication de dvd interactif.

Conception et fabrication d'habillage Télé, Bande annonce, Corporate, Pub sur After Effect. Cinema 4D.

En 2005 création de la société Fullgaz. Société de production spécialisée dans les Sports Extrêmes.

2009 Co-Réalisateur de "Made in Paris" 15x26mn, émission sur le luxe et la mode produit par MPTN.

2010 Responsable workfow de + de 30h de programme en relief Side by side;

Réalisation d'un 13' en relief sur le Marathon des sables.

2011 Réalisation de l'habillage de la chaine Dorcel Tv.

De nombreux voyages à l'étranger : Amérique du sud, Usa, Russie, Liban, Afrique, Australie, Asie, Indonésie, Caraïbe.

Langues parlées :Espagnol Courant et bonne notion d'anglais.



