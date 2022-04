François-Régis OLIVIER

Des années d’expérience en distribution,grande ou spécialisée : c’est à la fois beaucoup de connaissances, de certitudes dans la façon d’appréhender le métier, mais aussi et surtout un émerveillement de continuer à découvrir chaque jour, dans le contact avec les hommes et femmes qui nous entourent. Qu’il soit collaborateur, client, fournisseur ou contact en centrale, chacun nous apporte, souvent inconsciemment un éclairage nouveau sur telle ou telle facette de notre métier et nous amène parfois à en considérer certains aspects sous un autre angle.

Certes celui-ci continue de s’articuler autour de 3 constantes : l’animation commerciale du centre de profit, la gestion de son compte d’exploitation et le management des équipes qui le font prospérer, mais il évolue cependant au fur et à mesure de l’apparition de nouvelles données- LME, émergence du e-commerce, etc- nous obligeant chaque jour à nous remettre en cause et nous évitant de tomber dans la routine. Ainsi la passion demeure intacte !

Au sortir d’une expérience chez un indépendant franchisé, je souhaite trouver un challenge intéressant dans une GSB ou une GSS et réfléchis parallèlement à reprendre une affaire.



Passionné de cyclisme sur route depuis mon plus jeune âge, j'ai renoué depuis 2009 avec le domaine du cycle par le biais deArray, dans un rôle de correspondant sportif. Ce site dédié au cyclisme de compétition sur route suit l'actualité de l'élite du cyclisme amateur. Il jouit d'une belle popularité car il a la particularité de retransmettre en direct un grand nombre d'épreuves nationales et internationales, ce qui en fait le leader national en terme de connections.



J'ai désormais prolongé la démarche en rejoignant matériel-velo.com, acteur majeur au niveau national dans le domaine du e-commerce dédié au cycle.



Mes compétences :

Gestion

Direction de centre de profits

Distribution

Négociation achats