François-Rémi LUERE

Après l’obtention mon diplôme d’ingénieur packaging à Reims et accumulé plus d’un an dans le domaine du packaging, je souhaiterai recentrer mon profil en chef de projet après un poste de chargé de Bureau d’Etudes dans la PLV ainsi qu'un poste de technico-commercial. Et intégrer une nouvelle équipe dans laquelle je saurais être force d’exécution et atteindre les objectifs fixés.



Mes compétences :

Conception

Adobe Illustrator

Microsoft Office

SolidWorks

Packaging

Adobe Photoshop