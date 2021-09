Blandine VERSCHAEVE

Originaire de Lille, je suis ingénieur chimiste, diplômée de l'ESCOM (Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale). Je possède également un Master Génie des Produits Formulés de l'UTC (Université de Technologie de Compiègne).



Forte de deux années d'expérience au sein de l'entreprise pharmaceutique Sanofi (Vitry-sur-Seine - 94400) en recherche et développement, j'ai travaillé sur la formulation de nanoparticules polymériques pour la Drug Delivery.



Je travaille chez Eurofins Pharma Quality Control depuis Janvier 2015, une entreprise de contrôle qualité des substances pharmaceutiques, matières premières ou produits finis, en tant que Chargée de Projet en développement analytique.



Je suis rigoureuse et très organisée, que ce soit dans ma vie professionnelle ou ma vie privée. J'ai également un bon esprit d'équipe et suis fortement investie dans les activités que j'entreprends.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

HPLC

Microsoft Word

Formation d'émulsions

Microsoft Excel

Chimie Organique globale

Drug Delivery

Management

Gestion de projet

SAA/SEA

Pharmacopée Européenne/US

GC

Bonnes Pratiques de Fabrication

ICP

Synthèse rédactionnelle

Microsoft Windows

Microsoft Access

ICP-MS

ICP-AES