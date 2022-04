Jonathan DIMUR

Titulaire d’un double diplôme (diplômé d’une école d’ingénieur chimiste, l’ESCOM, et d’un Master 2 Recherche en Chimie Verte effectué à l’UPJV-UTC d’Amiens) et fort de mon expérience depuis maintenant 4 ans en tant que spécialiste des ventes internes Life Sciences, je cherche désormais à davantage m'impliquer dans le process de ventes en y associant un contexte technique et de mobilité professionnelle. C'est pourquoi j'aspire à devenir ingénieur technico-commercial. De plus étant trilingue (français, anglais et espagnol) et naturellement tourné vers les autres, je suis à l'écoute de ce type d'opportunités, que ce soit dans la vente d'équipements de laboratoires de recherche (publique ou privée) ou encore de consommables (gants, seringues, réactifs, plaques CCM, etc.).



Mes compétences :

RMN 1H

RMN 13C

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Windows

Gestion de projet

MS Project, e-LNB, SciFinder

QHSE

Synthèse pharmaceutique

Lean management

Développement commercial

Prospection commerciale