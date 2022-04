François RETHORÉ

Manager de Transition entreprises industrielles de 3M€ à 30 M€ de CA



Accompagnement de dirigeants ayant à faire face à des situations non prévues pour lesquelles le management en place ne peut répondre :difficultés financières , repositionnement statégique,croissance externe etc ..

.DIx années de mission de manager de transition .

.Vingt cinq années de Dir Générale d'entreprises industrielles de 1 M€ à 30 M€

. Dix années de Dir Financière



Ces années d'expérience me permettent d'accompagner le Dirigeant en place d'une société industrielle (Conception de produits, Industrialisation, Commercialisation) pour faire face à une situation particulière, temporaire par nature, où le management de l'entreprise doit être accompagné.

M.D.O bénéficie depuis toutes ces années d'un réseau de professionnels , experts chacun dans leur métier, permettant d'apporter, en toute indépendance, aux dirigeants en place l'expérience et les compétences adaptées aux problèmes rencontrés.



MANAGEMENT DELEGUE

Certaines situations d'exception nécessitent la redéfinition d'une stratégie adaptée et la mise en place de plans d'actions spécifiques prenant en compte, tout à la fois, les hommes, les marchés, les produits, les moyens de conception et d'industrialisation ainsi que la structure financière de l'entreprise. Ce type de mission intervient dans le cadre du développement propre de la Société , d'opportunités de croissance externe, de reprise en plan de cession d'un entreprise à la barre du Tribunal de Commerce , de recherche d'accroissement de profitabilité , de restructuration indispensable .



ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Même si les difficultés financières peuvent avoir un caractère inéluctable , il est primordial d'anticiper les évolutions. Mon expérience en management de crise depuis plus de dix années me permet d'affirmer qu'une intervention le plus tôt possible en amont d'un éventuel dépôt de bilan , permettra au mieux de l'éviter ou sinon, de préparer avec la meilleure efficacité possible, un plan de sauvegarde, une continuation ou une reprise.



J'accompagne ainsi le dirigeant au cours de cette période de difficultés en assumant avec lui les relations de l'entreprise avec son personnel, son environnement financier et judiciaire, ses clients et ses fournisseurs.





Mes compétences :

Direction générale

Direction financière

Contrôle de gestion et audits

Stratégie d'entreprise