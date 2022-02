En veille d'opportunités BtoB



Véritable business developer et acteur du tissu économique local ,

avec pour principales missions de détecter et conclure la vente de produits et prestations à valeur ajoutée auprès d une clientèle BtoB.

-Systèmes d impressions,

-Solutions logicielles dédiées à la gestion des flux documentaires,

-Audit ,formations...



Mes compétences :

Vente

Business development

Développement commercial

Communication

Management