François REYNAUD

Après plus de 30 ans d’exercice professionnel ininterrompu, tant en matière d’immobilier d’entreprise ou d’équipements à thème (musée, halls d’exposition, salle de spectacles) que d’immeubles de logements, tant en promotion privée ou institutionnelle qu’en maîtrise d’ouvrage publique, je revendique une double compétence d’architecte et d’ingénieur.



Motivé par le travail en équipe sur les projets immobiliers, j'aime les développer, les faire évoluer et mener à terme leur réalisattion. Rigoureux, tenace et persuasif, je suis animé par la volonté de créer les conditions qui permettent à l’ensemble des intervenants de mobiliser le meilleur d’eux-mêmes pour la réussite des opérations immobilières dont je suis en charge.



Mes compétences :

Immobilier d'entreprise

Direction technique

Développement durable