François REYNAUD

Je viens de recevoir l'agrément pour la mise en œuvre de mon entreprise de recherche privée (detective) EVIDENCE, et je suis à partir de ce moment au service de tout demandeur, précisant que je suis spécialisé dans la généalogie (recherche de parents, héritier...) Et dans le droit maritime et les activités nautiques. Actuellement Capitaine de Police Honoraire, après avoir servi au sein de divers services en FRANCE métropolitaine et Outre Mer (Police Judiciaire, Sécurité Publique avec des expériences spécifiques comme l'Anti Criminalité, la Compagnie d'Intervention, mais aussi en qualité de Moniteur de Sport, Moniteur de Tir, Instructeur Tonfa).

Outre Mer j'ai œuvre au sein du SRPJ ANTILLES GUYANE puis à l'Etat Major de la Zone de Défense Guyane.

Avant l'entrée en Police Nationale, j'ai exercé comme Moniteur de Secourisme, Maître Nageur Sauveteur, et Patron de Vedette de Sauvetage tant à la Croix Rouge Française, qu'à la Protection Civile, et à la Société Nationale de Sauvetage en Mer.

J'ai oeuvre en qualite de formateur au CNFPT Délégation de la Première Couronne, aupres des policiers municipaux en formation initiale sur le theme de : "l'ilotage operationnel".

J'exerce actuellement au sein de la DDSP 33, en qualite de reserviste volontaire et oeuvre sur l'ensemble de cette Direction dans le cadre des dispositifs VIGIPIRATE, ANTI VAMA, securisation des audiences Cour Appel et T.G.I. BORDEAUX...