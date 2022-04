François RIBAUCOURT

20 ans d’expérience du management des fonctions finance au sein de groupes, côtés et non côtés, de dimension internationale, dans les secteurs d’activités variés (industrie, distribution, logistique et services)

Direction de filiales de groupe et d’un groupe familial

Expérience de DRH et DSI

Management hiérarchique et fonctionnel d’équipes pluridisciplinaires



Projet : accompagner le développement et la transformation d'entreprises



Spécialités :

Pilotage d’opérations de transformation et d’amélioration de la performance opérationnelle et financière coordonné avec le développement de l’entreprise :

- Structuration de la fonction finance

- Optimisation du cash-flow et restructuration

- Refonte des S.I. Finance/Gestion

- Accompagnement du changement dans le cadre d’acquisition, cession, spin off





Mes compétences :

Comptabilité

Consolidation

Contrôle de gestion

Contrôle interne

DAF

DSI

ERP

ERP SAP

fiscalité

Juridique

Logistique

SAP

Trésorerie