Francois RIBOUR

Mes fonctions actuelles:



Groupe INGELIANCE : Directeur Général adjoint, Directeur Technique, Directeur Qualité. Le groupe: 370 personnes; Ingénierie de R&D Produit, études-réalisation de machines spéciales et bancs d'essais, ingénierie de Projet et Process (industrialisation, SDF, SLI), simulation numérique, maitrise des Risques Industriels, manutention sécurisée, génie logiciel.

Secteurs : Aéronautique-spatial-défense, nucléaire, naval, transport, agroalimentaire, infrastructures, biens d'équipements.



- gérant fondateur de la SARL AXS ANALYSE DE STRUCTURES : 85 pers, Filière d'Excellence du groupe INGELIANCE spécialisée en simulation numérique.



Pour soutenir notre forte croissance, nous recrutons régulièrement les profils suivants :

- BTS CPI ou équivalent (Conception de produit industriel).

- Ingénieurs chefs de projets.

- ingénieur ou docteur en mécanique, science des matériaux, génie énergétique, électrotechnique, électronique, génie logiciel,.

- ingénieurs d'affaires et technico-commerciaux.



Sur le plan plus personnel, n'hésitez pas à me contacter si vous cherchez un partenaire de tennis, ou de musique (je joue de la batterie jazz).



Mes compétences :

Aéronautique

Batterie

Certification

Composites

Piano

Simulation

Simulation numérique

Tennis

Voile